Совбез ООН принял резолюцию о мирном разрешении споров

Совет Безопасности ООН во вторник единогласно принял резолюцию 2788, направленную на укрепление механизмов мирного урегулирования международных споров.

Документ настоятельно призывает все государства-члены ООН эффективно использовать механизмы, перечисленные в статье 33 Устава ООН, включая переговоры, запрос, посредничество, примирение, арбитраж, судебное урегулирование, обращение к региональным организациям или договоренностям и другие мирные средства на их усмотрение.

Отмечается, что СБ ООН готов использовать механизм, предусмотренный статьей 34 Устава ООН, которая наделяет его полномочиями расследовать любой спор или любую ситуацию, способную привести к международным трениям, чтобы определить, может ли продолжение спора угрожать международному миру и безопасности.

Резолюция 2788 подтверждает роль СБ ООН в том, чтобы рекомендовать подходящие процедуры или методы урегулирования для мирного разрешения споров, и призывает страны-члены принимать необходимые меры для эффективного претворения в жизнь документов СБ ООН по мирному урегулированию споров.

Генеральный секретарь ООН призван обеспечивать способность организации возглавлять и поддерживать усилия по посредничеству и превентивной дипломатии, гласит резолюция. Она также призывает генсека продолжать оказывать добрые услуги, а государства-члены – поддерживать главу ООН и сотрудничать с ним в этом отношении.

Совбез настоятельно призвал региональные и субрегиональные организации активизировать усилия по мирному урегулированию споров в соответствии с Уставом ООН и соответствующими резолюциями СБ, а страны-члены -- поддерживать роль региональных и субрегиональных организаций в этом отношении. В документе содержится призыв к укреплению сотрудничества между упомянутыми организациями и ООН.

Через год генеральный секретарь ООН должен представить конкретные рекомендации по дальнейшему укреплению механизмов мирного урегулирования споров, говорится в резолюции.