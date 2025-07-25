Казахстан обнуляет экспортную пошлину на галлий

Казахстан планирует обнулить экспортную пошлину на галлий. Проект приказа об этом разработало Министерство торговли и интеграции страны, передает Kapital.kz.

«Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан в рамках исполнения поручения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 10 июля 2025 года разработан проект приказа, предусматривающий отмену действующей ставки вывозной таможенной пошлины в размере 10% в отношении галлия», - информирует Минторговли.

Предлагаемые изменения направлены на улучшение условий для производителей и экспортеров галлия, а также на повышение конкурентоспособности казахстанской продукции на внешних рынках.

Галлий – редкий металл, востребованный в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника, возобновляемая энергетика и производство полупроводников. В условиях растущего глобального спроса на стратегические материалы отмена экспортной пошлины позволит казахстанским поставщикам своевременно реагировать на конъюнктуру международного рынка и расширить географию поставок.

Проект приказа не предусматривает дополнительных административных или финансовых нагрузок для бизнеса и не требует пересмотра действующих процедур экспортного оформления.

Публичное обсуждение будет проходить до 9 августа 2025 года.

Напомним, 11 июля этого года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение обнулить экспортную таможенную пошлину на галлий.

«Несмотря на то, что в последние годы в стране не производился галлий, мировой спрос на этот металл, применяемый в высокотехнологичных отраслях, остается устойчивым. Казахстан располагает необходимым ресурсным потенциалом для выхода на этот рынок и может занять нишу в глобальной цепочке поставок. Это, в свою очередь, создаст возможности для роста экспортной активности, увеличения валютной выручки и расширения присутствия казахстанских производителей на внешних рынках», - сообщала пресс-служба правительства.