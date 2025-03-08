Последнее обновление: 08.03.2025 14:00

В Беларуси определились со статистическими индексами стоимости строительно-монтажных работ за январь

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 30 от 3 марта 2025 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за январь.

В частности, определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 101.6461); строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.5705). Они рассчитаны за январь 2025 года к декабрю 2024 года.

Кроме того, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за январь 2025 года к январю 2024 года. Средний индекс по стране составил 115.2455.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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