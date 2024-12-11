ЕС выделит еще €50 млн финансовой помощи Молдове

Европейская комиссия во вторник, 10 декабря, одобрила выделение Молдове еще €50 млн макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства помогут Молдове покрыть часть финансовых потребностей на 2024 год и обеспечить макроэкономическую стабильность в сочетании с реформами.

Предпосылкой предоставления €50 млн было выполнение со стороны Кишинева ряда политических требований: от укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией до укрепления энергетического сектора.

Средства Молдове выделяются в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Евросоюза, начатой в 2022 году.

Транш в €50 млн, из которых €45 млн предоставляются в виде кредитов и еще €5 млн – в виде грантов, является последним в программе. В целом Молдова в рамках программы получила от ЕС 295 миллионов евро макрофина.

Предыдущий транш макрофинансовой помощи в размере €72,5 млн Еврокомиссия одобрила для Молдовы в июле 2024 года.