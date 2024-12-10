Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Израильская бронетехника продвинулась вглубь территории Сирии и теперь ее отделяет от Дамаска примерно 20 км. Об этом сообщает во вторник "Аль-Маядин" со ссылкой на источники.

"Местные источники заявили "Аль-Маядину", что сейчас израильские танки находятся в 3 км от города Катна в столичной провинции и примерно в 20 км от Дамаска", - отмечает телеканал.

В свою очередь, по информации непосредственно журналистов "Аль-Маядина", израильские танки миновали город Эль-Кунейтра и достигли окраин столичной провинции Дамаск. Также поступали сообщения, что войска Израиля заняли ряд населенных пунктов на юге провинции.

По подсчетам телеканала, авиация Израиля совершила 250 налетов на сирийские военные объекты. В ночь на вторник ударам подверглись цели в провинциях Хомс, Хама и Ракка.

Однако издание The Times of Israel напоминает, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала понять - на земле она будет действовать лишь в буферной зоне между Израилем и Сирией.

Комментариев ЦАХАЛ по поводу информации о ее движении дальше на территорию Сирии не поступало.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник на пресс-конференции заявил, что страна не намерена выводить войска с Голанских высот.

"Мы никогда не выведем войска с Голанских высот", - сказал Нетаньяху.

По его словам, "все понимают важность сохранения нашего присутствия на Голанских высотах, а не только на подступах к ним".

"Голанские высоты всегда будут неотделимой частью Израиля", - подчеркнул Нетаньяху, которого цитирует The Times of Israel.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ израильским военным обеспечить полный контроль в буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией.

"В своем заявлении Кац приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю", - сообщило The Times of Israel.

Накануне израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует.

"Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.