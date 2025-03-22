Израильские военные нанесли удары по аэродромам сирийских ВВС

ВВС Израиля нанесли в ночь на субботу серию ударов по двум сирийским военным аэродромам. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Речь идет об аэродроме в Пальмире, а также о расположенной неподалеку от него базе ВВС Т-4.

В израильском военном командовании подтвердили факт нанесения ударов и пояснили, что это потребовалось для уничтожения "остающихся стратегических военных возможностей" на этих объектах.

Израиль в последние месяцы периодически наносит удары по военным объектам в Сирии. Это делается с целью ослабить военный потенциал новых сирийских властей, пришедших на смену экс-президенту Сирии Башару Асаду.