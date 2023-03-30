Последнее обновление: 30.03.2023 13:28

Израиль атаковал военные объекты в столице Сирии

Сегодня стало известно о ракетном ударе Израиля по военным объектам, связанным с Ираном, в окрестностях Дамаска (Сирия).

Как пишет Reuters, ВВС Израиля запустили "несколько ракет" со стороны Голанских высот. Сирийским ПВО удалось сбить только некоторые из них.

Сирийское государственное агентство Sana подтверждает причиненный ущерб, есть несколько раненых среди сирийских военных в районе Аль-Мидан.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что ЦАХАЛ атаковал военные позиции возле горы Касиун (северная окраина Дамаска), подтверждается, что в район Аль-Мидан направлялись машины скорой помощи.

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