Израиль атаковал завод по производству химического оружия в Сирии

Израиль нанес удары по району Хама недалеко от сирийского города Масиаф.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники, целью удара был исследовательский центр, где, вероятно, производится химическое оружие.

Сирийские государственные СМИ заявили о погибших и раненых, отметив, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам двух источников в региональной разведке, удары были направлены на крупный военный научно-исследовательский центр вблизи Масиафа, где, как считается, работают иранские военные эксперты по производству оружия.

Израиль, обычно не комментирующий свои действия в Сирии, на этот раз также воздержался от заявлений. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Израиль усилил свои удары по целям, связанным с поддерживаемыми Ираном силами в Сирии, а также по сирийской ПВО и армейским подразделениям.