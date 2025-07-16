Армия Израиля продолжит наносить удары по Сирии, если войска не покинут Эс-Сувейду

Армия обороны (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по сирийским правительственным войскам, если Дамаск не покинет город Эс-Сувейда, большинство населения которого составляют друзы. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Сирийское правительство должно оставить друзов в покое и вывести свои войска. Мы ясно дали это понять и предупредили. Израиль не бросит друзов в Сирии и будет проводить политику демилитаризации. <...> Армия обороны Израиля будет продолжать наносить удары по силам режима до тех пор, пока они не покинут этот район", - заявил Кац, которого цитирует The Times of Israel.

Сегодня поступали новые сообщения о столкновениях между сирийскими войсками и друзами.