Всемирный банк инвестирует $100 млн в развитие туризма Армении

В Армении запустят масштабную программу TRIP в сотрудничестве со Всемирным банком, которая предусматривает инвестиции в размере $100 млн в туристический сектор страны. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян на итоговом годовом мероприятии Комитета по туризму.

По данным Комитета по туризму, за январь-октябрь 2024 года Армению посетили около 1,93 миллиона туристов.

Несмотря на небольшое снижение на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, показатель на 15% превысил допандемийный уровень 2019 года, когда страну посетили 1,68 миллиона туристов.

Как отметил министр, 2024 год стал знаковым для армянского туризма: страна получила ряд престижных международных наград.

"Авторитетный путеводитель Lonely Planet признал Армению лучшим туристическим направлением 2025 года, а журнал Wanderlust включил страну в топ-10 развивающихся туристических направлений. Кроме того, Итальянская ассоциация туристических журналистов отметила регион Вайоц Дзор как лучшее зарубежное направление для гастрономического и винного туризма", - перечислил министр Папоян, которого цитируют местные медиа.

В течение года были достигнуты значительные успехи в продвижении страны на международном уровне: более 90 иностранных журналистов посетили Армению с ознакомительными турами, что привело к публикации свыше 500 статей в зарубежных СМИ. Также был разработан новый туристический и инвестиционный путеводитель по стране и принят проект закона "О туризме", направленный на регулирование отрасли.