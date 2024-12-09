Совет ЕС одобрил второй регулярный транш Украине в размере €4,2 млрд

Совет ЕС одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility в размере €4,2 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги поступят до конца декабря, что "доведет общую помощь по этой инициативе до €16 млрд ", - уточнил премьер.

В средине ноября Европейская комиссия одобрила этот, уже второй, регулярный транш, после того как Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных для третьего квартала 2024 года в рамках Ukraine Facility.

Украина получила первый регулярный транш в размере €4,2 млрд в августе.

До регулярных траншей выплаты по программе Ukraine Facility (начались весной 2024 года) проходили в рамках так называемого переходного финансирования. Первые два транша общим объемом €6 млрд Украина получила в марте-апреле, в июне – еще €1,9 млрд.

Всего по программе Ukraine Facility Украина за четыре года получит €50 млрд.