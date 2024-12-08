БРИКС не заинтересован в ослаблении доллара США - министр иностранных дел Индии

Страны БРИКС вообще не заинтересованы в ослаблении доллара США. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар на мероприятии в столице Катара Дохе, пишет Reuters.

Идея создания единой валюты БРИКС обсуждалась, но решение не принято, заявил управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас, передает Bloomberg. Он отметил, что географическая удаленность стран БРИКС усложняет такую инициативу, в отличие от еврозоны.

Дас подчеркнул, что Индия, используя рупии в трансграничных расчетах, не стремится к дедолларизации, а лишь снижает риски торговли из-за зависимости от одной валюты.

По его словам, Индия заключила торговые соглашения, деноминированные в местной валюте, чтобы снизить определенные риски, поскольку "зависимость от одной валюты иногда может быть проблематичной из-за подорожания или обесценения".

Он добавил, что дедолларизация "безусловно, не является нашей целью", отметив, что концепция валюты БРИКС была инициирована одним из членов группы.

Заявление министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара прозвучало в столице Катара Дохе спустя неделю после угроз Дональда Трампа.

Избранный президент США ранее потребовал от стран-членов БРИКС, в которые входят такие крупные развивающиеся экономики, как Индия, Россия и Китай, взять на себя обязательство не создавать новую валюту или поддерживать другую валюту, которая заменит доллар. В противном случае, согласно заявлению Трампа, они столкнутся со стопроцентными тарифами.