В США проголосуют за выделение $3 млрд на удаление китайского коммуникационного оборудования

Палата представителей США на следующей неделе намерена проголосовать за ежегодный оборонный законопроект, который предусматривает выделение чуть более $3 млрд для американских телекоммуникационных компаний на удаление оборудования, произведенного китайскими телекоммуникационщиками. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о китайских компаниях Huawei и ZTE.

Федеральная комиссия связи США (FCC) заявила, что изъятие опасного оборудования будет стоить $4,98 млрд, но Конгресс ранее одобрил лишь $1,9 млрд на программу "изъять и заменить".

На прошлой неделе председатель FCC Джессика Розенворсель вновь призвала Конгресс США срочно предоставить дополнительное финансирование, заявив, что на программу замены оборудования в сетях 126 операторов не хватает $3,08 млрд, "что ставит под угрозу как нашу национальную безопасность, так и связь сельских потребителей, которые зависят от этих сетей".

Она предупредила, что нехватка финансирования может привести к закрытию некоторых сельских сетей, что "может ликвидировать единственного оператора в некоторых регионах" и поставить под угрозу работу службы 911.