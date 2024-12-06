Армения привлекает €50 млн кредита для финансирования дефицита бюджета

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса о ратификации кредитного соглашения на сумму €50 млн. С подробным докладом по этому вопросу на внеочередном заседании парламента 5 декабря выступил министр финансов Ваге Ованнисян.

Представляя проект закона о ратификации кредитного соглашения "Вторая программа зеленого, устойчивого и инклюзивного развития" между Республикой Армения и Международным фондом развития ОПЕК, министр отметил, что средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2024 года, который составляет 482,9 миллиарда драмов (более $120 тыс.).

В целом бюджетом на 2024 год предусмотрено привлечение кредитов бюджетной поддержки на общую сумму около $450 млн.

По условиям соглашения, кредит будет предоставлен в евро под плавающую процентную ставку, которая складывается из шестимесячной ставки ЕВРИБОР плюс 1,56%. По состоянию на 2 декабря общая процентная ставка составляет 4,235%.

Министр также подробно рассказал об условиях погашения кредита. Срок возврата составляет 18 лет, включая пятилетний льготный период. Обслуживание кредита будет осуществляться на полугодовой основе.

Погашение основной суммы начнется с 15 декабря 2029 года и продлится до 15 декабря 2041 года в размере 3,84% от суммы кредита за каждое полугодие. С 15 июня 2042 года размер выплат увеличится до 4% от суммы кредита.

Ранее BMG писал, что соотношение государственного долга к ВВП Армении с нынешних 49,8% к концу 2025 достигнет 54,3%.