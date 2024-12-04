Последнее обновление: 04.12.2024 18:00

США планируют передать Украине $61 млрд до конца президентского срока Байдена

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом. Об этом он заявил журналистам после завершения министерского заседания Альянса.

Он отметил, что доволен тем, как распределяются расходы на помощь Украине между США и другими партнерами по НАТО.

"Союзники наращивают свою поддержку. В целом США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры – 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, который я видел за 30 лет карьеры", – заявил он.

В срок, который остался для действующей администрации США, она намерена дополнительно нарастить поддержку безопасности Украины, "чтобы и в дальнейшем развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике".

"Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере $61 млрд, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении".

За последние недели США объявили о нескольких новых пакетах военной помощи Украине, в том числе в декабре – на сумму $725 млн.



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