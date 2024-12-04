Дания предоставит €6 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Дания предоставит €6 млн на восстановление поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины. Такая информация прозуучала во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной с делегацией Дании во главе с министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст.

Как сообщает правительственный портал, в начале встречи Хольст объявила о новом пакете помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины: €6 млн будет направлено в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества.

Во время встречи стороны сосредоточились на обсуждении вопросов, связанных с процессом расширения Европейского Союза, вступлением Украины в ЕС, а также трансформаций, необходимых на этом пути.