Военное положение во вторник обвалило крипторынок Южной Кореи

Южнокорейский крипторынок 3 декабря обвалился на фоне введения в стране военного положения.

На фоне новостей графики большинства торговых пар с корейской воной пошли вниз. Цена биткоина на крупнейшей бирже страны Upbit опускалась ниже $80 тыс., а стейблкоин USDT достигал отметки $0,89.

Метрика Upbit Market Index — кумулятивный показатель рыночной динамики для 30 крупнейших активов на бирже Upbit — упал на 13,2%.

Между тем суточный объем торгов криптовалютами в Южной Корее 2 декабря достиг $18 млрд, превысив аналогичный показатель фондового рынка на 22%.