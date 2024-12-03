Южнокорейский крипторынок обошел фондовый по объему торгов

Суточный объем торгов криптовалютами среди розничных трейдеров в Южной Корее 2 декабря достиг $18 млрд, что на 22% больше аналогичного показателя фондового рынка ($14 млрд). Об этом сообщается в отчете 10x Research.

Самым популярным за сутки оказался XRP от Ripple с объемом торгов $6,3 млрд. На втором месте — Dogecoin с $1,6 млрд, на третьем — Stellar с $1,3 млрд.

По мнению основателя исследовательской фирмы Маркуса Тилена, такая динамика обусловлена ажиотажем розничных криптотрейдеров на фоне роста рынка.

Он отметил, что корреляция между ставкой финансирования биткоина в 15% и объемом торгов криптовалютами в Южной Корее существенно снизилась, а значит предстоит рост активности на рынке альткоинов: «Действие явно происходит на рынке альткоинов, и всем нужно иметь стратегию, чтобы поймать эту волну, оставаясь дисциплинированными».

Согласно исследованию Tiger Research, около 15% населения Южной Кореи (7,78 млн) торгуют цифровыми активами. В первом квартале 2024 года криптовалютных транзакций с участием корейской воны было больше, чем с долларом. Во II и III кварталах она занимала второе место, сохраняя превосходство над евро и иеной.

Аналитики обнаружили, что около 70% всех операций состоялись на крупнейшей криптобирже страны Upbit. Самым популярным торговым инструментом в течение первых трех кварталов был биткоин, но в конце года XRP и DOGE обогнали цифровое золото.

Согласно рейтингу Crypto Adoption Index от Chainalysis, Южная Корея занимает 33 место в мире по степени принятия криптовалют. На 32 месте — Канада, на 34 — Китай.