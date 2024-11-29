Google инвестирует в облачные и дата-центры в Финляндии € 27 млн

Главное лесное управление Финляндии выдало разрешение на продажу компании Google земельных участков в Мухосе и Каяани.

На участках будет построена инфраструктура облачных и дата-центров.

Стоимость сделки составляет более € 27 млн, а общая площадь участков – около 1400 га, сообщила финская служба новостей Yle.

"Сделка между лесным управлением и Google является исторической по своему масштабу. Эта сделка ясно показывает, что Финляндия является привлекательной и безопасной страной для инвестиций", – заявил и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Google владеет дата-центрами в Финляндии с 2011 года. В настоящее время на территории дата-центров в Хамина трудятся примерно 400 человек. Ожидается, что возможное расширение окажет значительное влияние на занятость как напрямую, так и косвенно, а рост экономической активности положительно скажется на других местных услугах и на рынке жилья.