Литва выделила €5 млн на солнечные электростанции в Украине

Правительство Литвы выделило €5 млн на установку солнечных электростанций в Украине после того, как Вильнюс утвердил программу поддержки энергетического сектора страны. Об этом LRT.

Оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак, поэтому должно быть европейского производства, заявила в среду Раса Кайриене, руководитель департамента сотрудничества по вопросам развития МИД Литвы.

"При выборе солнечных электростанций мы должны обеспечить надежность установленного оборудования и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины.

Поэтому в процессе закупок мы постараемся включить это требование, что оборудование должно быть происхождением из ЕС или европейской экономики", – сказала она министрам в среду.

Общая поддержка Украины со стороны Литвы достигнет €1,45 млрд до конца этого года, заявили в МИД страны.