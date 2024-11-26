ЕС выделяет €1 млрд на украинскую оборонную промышленность от замороженных активов РФ

Европейский Союз направит €1 млрд от замороженных активов России на развитие украинской оборонной промышленности. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарном заседании Европарламента.

«Мы мобилизовали от 1,5 млрд чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов, 90% этого первого транша будут направлены через Европейский фонд мира для доставки (в Украину) приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, и впервые – по прямым заказам. украинской оборонной промышленности. Со следующего транша, который ожидается также в объеме от 1,5 млрд, мы предложили направить от 1 млрд для украинской промышленности», - отметил еврокомиссар, которого цитирует Укринформ.

Он напомнил, что с начала войны в Украине ЕС мобилизовал около €45,5 млрд для военной поддержки, из которых €6,1 млрд были направлены через Европейский фонд мира.

Это помогает ЕС предоставлять Украине широкий спектр вооружений, в которых она нуждается. В частности, Украина получила боевые самолеты F-16 благодаря инициативе Нидерландов, Дании и других европейских стран.

«Европейский Союз обязался и доставил (Украине) 1 миллион артиллерийских снарядов. В то же время он нарастил оборонное производство собственной промышленности. Это улучшило производственные возможности, что не только помогает оказывать долгосрочную помощь для Украины, но и пополнять наши собственные склады», - отметил представитель Еврокомиссии.