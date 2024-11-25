Последнее обновление: 25.11.2024 12:21

ЦБ Китая сохранил ставку по кредитам на прежнем уровне

Народный банк Китая (НБК) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 миллиардов юаней ($124 млрд).

С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 триллиона юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 миллиардов юаней.

ЦБ также предоставил банкам 249,3 миллиарда юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование