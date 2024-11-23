Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщает оборонное ведомство, соответствующий меморандум Умеров подписал в Вильнюсе со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Умеров рассказал, что это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере €10 млн.

"Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", – поделился глава оборонного ведомства.

Министр также отметил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, а первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Кроме подписания меморандума, руководители оборонных ведомств обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.