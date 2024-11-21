США планируют списать Украине $4,65 млрд долга

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать долг Украины на $4,65 млрд, передает Bloomberg.

Белый дом намерен аннулировать половину кредита в размере $9 млрд, предоставленного Украине в рамках утвержденного в апреле дополнительного пакета помощи в размере $60 млрд.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться агентству, списание долга "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров".

Как пишет Bloomberg, план администрации Байдена уже вызвал возражения республиканцев.

Один из американских чиновников сказал агентству Bloomberg, что президент США имеет право аннулировать 50% долга Украины.