ЕС потребует трансфер технологий от китайских производителей аккумуляторов в обмен на субсидии

Европейский союз будет выделять китайским компаниям гранты на разработку аккумуляторов при условии передачи ими прав на объекты интеллектуальной собственности и открытия заводов в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

Новые условия планируется ввести в декабре, когда начнется прием заявок на гранты на 1 млрд евро. Их могут распространить и на другие европейские программы субсидирования.

Власти Китая проводят аналогичную политику, требуя от иностранных компаний делиться технологическими ноу-хау в обмен на доступ к рынку, отмечает FT.

Европа тем временем хочет защитить свой бизнес от конкурентов с дешевой продукцией. В прошлом месяце Еврокомиссия утвердила дополнительные пошлины в размере до 35% на импорт китайских электромобилей. ЕК также ужесточила требования для претендентов на "водородные" субсидии, ограничив долю китайских компонентов электролизных установок для получения этого газа 25%.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп, по словам близких к нему источников, будет добиваться, чтобы Евросоюз последовал его примеру и ввел дополнительные ограничения для китайских товаров и инвестиций.

Если Трамп введет обещанные 60%-ные пошлины на китайские товары, Пекину наверняка придется перенаправить их в другие регионы, например ЕС, который, в свою очередь, попытается ограничить их поток, пишет газета.

Однако состояние экономики Евросоюза и способность бизнеса выполнить установленные его законодательством климатические цели без помощи дешевого импорта вызывают все больше сомнений.