ЗАО "НКФО "ИНКАСС.ЭКСПЕРТ" исключено из Единого госрегистра юрлиц и ИП

Закрытое акционерное общество "Небанковская кредитно-финансовая организация "ИНКАСС.ЭКСПЕРТ" исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка Беларуси № 360 от 18 ноября 2024 года.

Как сообщил регулятор, решение о ликвидации принято общим собранием акционеров общества 20 декабря 2023 года.

ЗАО "НКФО "ИНКАСС.ЭКСПЕРТ" было зарегистрировано Нацбанком 27 ноября 2015 года. В декабре прошлого года у организации было отозвано специальное разрешение (лицензия) на банковскую деятельность.