Нацбанк Молдовы с 2025 года откажется от привязки лея к доллару в пользу евро

Национальный банк Молдовы (НБМ) со 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США. Об этом говорится в сообщении НБМ.

"Решение отражает ориентацию экономики Молдовы на рынок Евросоюза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны", - отмечается в сообщении.

В НБМ считают, что это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро и разницу между курсами покупки и продажи евро, что принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты. Это не повлияет на денежно-кредитную политику НБМ и не повлечет за собой изменения денежной массы.

По данным НБМ, в Молдове более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро, что делает эту валюту самой популярной на местном валютном рынке.

Кроме того, использование евро в качестве базовой валюты является методологическим решением, направленным на приведение финансовых структур Молдовы в соответствие со структурами Евросоюза. "Граждане и экономические агенты не ощутят прямого воздействия, поскольку переход носит технический характер и имеет целью поддержать макроэкономический баланс и соответствие европейским стандартам", - отмечается в сообщении.