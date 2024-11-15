Последнее обновление: 15.11.2024 16:15

Рост денежных доходов белорусов в январе-сентябре замедлился до 9,4%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2024 г. составили 109,4% к уровню января-сентября 2023 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование