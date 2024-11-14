Последнее обновление: 14.11.2024 15:13

Всемирный банк в течение 10 лет выделит на климатические проекты $150 млрд

Всемирный банк (ВБ) планирует выделить $150 млрд на финансирование климатических проектов в течение ближайших 10 лет. Об этом заявил вице-президент ВБ по вопросам устойчивого развития Юрген Фегел на панельной дискуссии "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности" в рамках COP29 в Баку.

"Всемирный банк планирует профинансировать климатические проекты в ближайшие 10 лет на сумму $150 млрд. Развивающимся странам потребуется до 2030 года ежегодно $2,4 трлн для сокращения выбросов углекислого газа и подготовки к будущим рискам", - сказал Фегел.

По его словам, в 2023 году ВБ предоставил развивающимся странам $43 млрд.

При этом банк внедрил новые инструменты, предусмотрев в числе условий выделения долговых обязательств факторы изменения климата.

"Финансирование (учитывающее климатические риски - ИФ) относится в первую очередь к небольшим островные государствам, действительно нуждающимся в помощи, когда они сталкиваются с катастрофами. На данный момент у нас есть соглашения с 14 странами. Эти страны смогут отложить или уменьшить выплаты по долгам, если столкнутся с бедствием", - отметил Фегел.



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