Нидерланды выделяют дополнительные €716 млн на оборону

Нидерланды выделяют дополнительные €716 млн евро на оборону из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом заявили министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и статс-секретарь Гийс Туинман во время выступления в нижней палате парламента.

Сумма в €716 млн идет в дополнение к инвестициям в размере €2,4 млрд. Таким образом, правительство приводит расходы на оборону в соответствие с нормой НАТО в 2% от ВВП.

Нидерланды планируют закупить дополнительные пусковые установки Patriot и Nasams с ракетами и радиолокационными системами. А для многоцелевых вспомогательных судов будут закуплены дополнительные пусковые установки, зенитные ракеты и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

"Надежная и многоуровневая противовоздушная оборона имеет важное значение для нашей безопасности... Поэтому оборонное ведомство инвестирует в это дополнительные €105 млн ", – сказал Брекельманс.

Дополнительные средства в размере €117 млн также направляются на инновации и цифровую трансформацию.

Еще €343 млн будет выделено на структурное обеспечение, персонал, оборудование и прочее.

Также €151 млн выделено на укрепление пограничного контроля и повышение уровня национальной безопасности, включая возможности Королевской военной полиции. Эта программа будет доработана в консультации с Министерством по делам убежища и миграции.