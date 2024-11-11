Власти Беларуси в 2025 году должны направить на погашение госдолга $3 млрд

Власти Беларуси в 2025 году должны направить на погашение госдолга порядка $3 млрд. это следует из заявлений министра финансов Юрия Селиверстова.

При этом $1,5 млрд потребуются на обслуживание долга.

"Суммы на следующий год немаленькие. Порядка 10 млрд рублей (около $3 млрд) - это объем погашения государственного долга. Еще около 5 млрд рублей ($1,5 млрд) - обслуживание. Будем работать над тем, чтобы каким-то образом рефинансировать госдолг как на внутреннем рынке, так и на внешнем", - сказал Селиверстов в видеофрагменте, который опубликовала пресс-служба Минфина.

Чиновник сообщил, что Минфин рассчитывает на поступление порядка $0,8 млрд за счет источников на внутреннем рынке. В том числе около $300 млн составит размещение гособлигаций на внутреннем рынке, еще $500 млн ожидается в виде возврата средств, которые были направлены на реализацию инвестпроектов в Белоруссии, в частности, на строительство БелАЭС.

Кроме того, власти Беларуси рассчитывают на рефинансирование части госдолга перед Россией.

"Плановые цифры по привлечению (в России) по ранее достигнутым соглашениям - около 1 млрд рублей ($300 млн) в эквиваленте", - отметил министр.

В следующем году также продолжится привлечение средств из РФ на реализацию импортозамещающих проектов.

По данным Нацбанка Беларуси, внешний госдолг правительства страны на начало июля был $17,05 млрд (рост с начала 2024 года на 0,6%). В том числе привлеченные кредиты и займы составляли $14,34 млрд (рост на 0,5%), долговые бумаги правительства - $2,71 млрд (рост на 1,5%).