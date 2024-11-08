Молдова получит от AFD €25 млн кредита и €1,2 млн гранта

Молдова получит €25 млн кредита и грант в размере €1,2 млн от Французского агентства развития (AFD), которые будут направлены на модернизацию энергетического сектора, передает МОЛДПРЕС.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам предлагает парламенту ратифицировать соглашение о кредитной линии между нашей страной и AFD.

Срок погашения кредита составляет 15 лет, включая льготный период в пять лет. Погашение кредита будет осуществляться раз в полгода 20-тью равными частями.

Средства предназначены для проведения реформ в области энергетической инфраструктуры, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, защиты прав потребителей и окружающей среды.

Бюджетная поддержка также направлена на гармонизацию законодательства Молдовы с законодательством ЕС.