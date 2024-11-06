Пенсионный фонд Великобритании вложил в биткоин $2 млн

Неназванный пенсионный фонд Великобритании направил на прямую покупку биткоина вместо BTC-ETF 3% от его AUM в 50 млн GBP (около $64,9 млн). Об этом пишет Corporate Advisor.

Согласно отчету, закрытый ключ распределяется между пятью независимыми учреждениями.

Это первая подобная инициатива в стране.

Партнер фонда, управляющая фирма Cartwright, назвала ее «смелым шагом, который отражает дальновидность попечителей».

Реализации предшествовали «длительные консультации по вопросам ESG, инвестиционного портфеля и безопасности».

Cartwright также запустила схему, которая позволит работодателям выплачивать биткоины непосредственно на кошельки сотрудников. Согласно компании, заинтересованность в ней уже проявили пять организаций.

Относительный размер вложений в 3% от объема активов под управлением превышает аналогичные показатели других пенсионных фондов. Например, инвестиционный совет Висконсина потратил $163 млн — 0,1% от AUM — на покупку ETF на базе биткоина.