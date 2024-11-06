Турция простила Кыргызстану внешний долг в обмен на проекты «зеленой» экономики

Турция простила Кыргызстану внешний долг в размере $62,3 млн в обмен на проекты «зеленой» экономики. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, передает Tazabek.kg.

Согласно информации, списано $58,9 млн.

Эрдоган прибыл в Бишкек 4 ноября с государственным визитом, а также для участия в XI саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 6 ноября. На следующий день после прибытия Эрдоган провел переговоры с Жапаровым.

«Я хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией», - сказал Жапаров на пресс-конференции после переговоров.

Кыргызский лидер неоднократно предлагал другим странам и финансовым институтам списывать внешний долг республики в обмен на участие в строительстве энергообъектов и ГЭС в Кыргызстане.

«Было бы хорошо, если бы средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись на поддержку ''зеленых'' инициатив. Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь донорами и партнерами. Мы также готовы вкладываться», - говорил Жапаров.

Его идею об обмене долга на проекты в «зеленой» экономике МИД Кыргызстана представил турецким депутатам в январе 2023 года. Тогда стороны договорились о реализации совместных проектов в сферах экономики и здравоохранения, в том числе по скорейшему учреждению Кыргызско-турецкого фонда развития.

Турция не впервые прощает долг Кыргызстану. В 2011 году Анкара списала внешний долг Кыргызстана в размере $51 млн, который образовался за предыдущие 15 лет.

По данным Минфина Кыргызстана, к августу 2024 года общий внешний долг страны составлял $4,6 млрд.