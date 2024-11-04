Подсанкционный экс-советник главы ЦБ РФ вошла в состав исполнительного совета МВФ

Находящаяся под санкциями США российская финансист Ксения Юдаева будет представлять Россию и Сирию в МВФ. Об этом сообщает Reuters.

Бывший исполнительный директор от России Алексей Можин, занимавший эту должность с 1996 года, объявил, что Юдаева станет новым представителем страны.

Представитель фонда заявил, что исполнительные директора являются должностными лицами МВФ и обязаны действовать в его интересах и в соответствии с его правовыми и политическими рамками.

Исполнительный совет является высшим органом МВФ, который принимает ежедневные деловые решения. Исполнительные директора избираются странами-членами или группами стран.

Исполнительный совет также обсуждает все аспекты работы фонда - от ежегодных проверок сотрудниками МВФ состояния экономики стран-членов до политических вопросов, касающихся глобальной экономики.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать санкции, связанные с Юдаевой, и то, сможет ли она выполнять обязанности исполнительного директора МВФ по делам России и Сирии.

Бывший исполнительный директор МВФ Алексей Можин 2 декабря 2024 года займет должность советника главы банка России Эльвиры Набиуллиной.