Трамп задолжал городам США сотни тысяч долларов за митинги

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп не оплачивает задолженность перед более чем дюжиной городов и муниципалитетов, где за последние несколько лет он проводил митинги. Это выяснил телеканал ABC, побеседовав с местными должностными лицами.

Его митинги и другие мероприятия обошлись каждому населенному пункту на сумму от десятков до сотен тысяч долларов, включая сверхурочные выплаты полицейским, пожарным, медиками и другим экстренным службам.

«Все еще ждем, когда Трамп выплатит полмиллиона, которые он должен. Может быть, он готовит специальную доставку в Дьюк-Сити на Хэллоуин?», - написал в соцсетях в конце октября мэр Альбукерке, демократ Тим Келлер и приложил фотографию скелета, сидящего за столом.

Митинг Трампа в Альбукерке состоялся в 2019 году, тогда политик не оплатил счет в $211,1 тыс. Местные власти подсчитали, что за пять лет сумма с процентами увеличилась до $444,9 тыс.