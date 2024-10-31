Россия требует невероятную сумму денег в 20 децильонов долларов (33 нуля) от одной из крупнейших технологических компаний мира Google. Об этом пишет CNN.

По сообщениям, Google должен Кремлю более 2 ундециллионов рублей - это 2 с 36 нулями - после того, как компания отказалась платить штрафы, которые накапливаются за блокировку российских каналов на YouTube.

Практически непроницаемый штраф равен 20 децильонам долларов, или около 20 триллионов триллионов триллионов триллионов долларов, что значительно превышает размер мировой экономики.

По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт составляет около $110 триллионов, что выглядит скромно в сравнении. Материнская компания Google, Alphabet, имеет рыночную стоимость около $2 триллионов.

Агентство ТАСС сообщило на этой неделе, что российский суд ранее приказал Google восстановить YouTube-каналы, несколько из которых заблокированы с 2022 года, иначе штрафы будут удваиваться каждую неделю.

На вопрос журналистов об этом иске в четверг спикер Кремля Дмитрий Песков признался, что "даже не может правильно произнести эту цифру", но отметил, что эта огромная сумма "наполнена символизмом". Google, по его словам, "не должен ограничивать действия наших вещателей на своей платформе".