Швеция и Норвегия отказываются от полного перехода на безналичный расчет из-за угрозы РФ

Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России. Об этом пишет The Guardian.

Бывший заместитель председателя центрального банка Швеции в 2018 году говорил, что Швеция, вероятно, полностью откажется от наличных денег до 2025 года.

Но вторжение России в Украину в 2022 году и дальнейший рост гибридной войны и российских кибератак заставили переосмыслить эти прогнозы.

В частности, в брошюре под названием "Если придет кризис или война", которую разработали в Швеции, Министерство обороны советует людям регулярно пользоваться наличными и иметь по крайней мере недельный запас в разных номиналах.

Шведское правительство также рассматривает законодательство по защите возможности платить наличными за определенные товары. Наличные являются законным платежным средством в Швеции, но магазины и рестораны могут фактически отказаться от наличных, если они вывешивают объявления о своих ограничениях в отношении способов оплаты.

В Норвегии также в последние годы все больше розничных торговцев переходят на безналичный расчет. Летом правительство приняло меры, приняв закон, согласно которому розничные торговцы могут быть оштрафованы или наказаны, если они не будут принимать наличные платежи с 1 октября.

Норвежское Министерство юстиции и общественной безопасности заявило, что "рекомендует всем держать при себе немного наличных денег из-за уязвимости цифровых платежных решений перед кибератаками".

В сообщении говорится о том, что правительство серьезно подошло к вопросу готовности, "учитывая рост глобальной нестабильности, связанной с войнами, цифровыми угрозами и изменением климата".

"Если никто не будет расплачиваться наличными и никто не будет принимать наличные, то наличные перестанут быть реальным экстренным решением, когда наступит кризис", – сказала министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель.

По ее словам, длительные отключения электроэнергии, сбои в работе систем или цифровые атаки на платежные системы и банки могут привести к тому, что наличные останутся "единственной легкодоступной альтернативой".