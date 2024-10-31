Власти Беларуси увеличивают финансирование на геологоразведку недр

В Беларуси увеличат финансирование на геологоразведку недр. Об этом говорится в постановлении Совмина № 802 от 30 октября 2024 г.

Согласно документу, Минфину поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета, предусмотренные Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды на охрану природной среды, на 5 480 000 рублей для "финансирования работ по геологическому изучению недр ".

Финансирование будет увеличено за счет соответствующего уменьшения расходов республиканского бюджета, "предусмотренных по функциональной классификации на обслуживание внешнего государственного долга".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.