Последнее обновление: 29.10.2024 16:26

Компания Boeing привлекла $21 млрд через продажу собственных акций

Компания Boeing привлекла около $21 млрд через расширенную продажу акций, одну из крупнейших в истории публичных компаний, чтобы стабилизировать свои финансы и избежать возможного снижения кредитного рейтинга. Об этом пишет Bloomberg.

Американский производитель самолетов продал 112,5 млн обыкновенных акций по $143 за каждую. Цена была установлена со скидкой около 7,7% от пятничного закрытия на уровне $155,01. Также Boeing реализовал депозитарных акций на сумму $5 млрд.

Акции компании упали на 0,5% в предторговый период и снизились примерно на 42% за этот год, что является вторым худшим показателем среди компаний индекса Dow Jones Industrial Average.

Поступление этих средств решает одну из самых насущных задач нового генерального директора Келли Ортберга на фоне финансовых трудностей компании. Финансовое состояние Boeing уже пострадало из-за пандемии, а ранее - из-за двух аварий самолета 737 Max, который является основной моделью компании. Сейчас ситуацию осложняет забастовка, которая длится уже седьмую неделю и блокирует производство самолетов.

Boeing нуждался в этих средствах, чтобы сохранить инвестиционный рейтинг и финансировать увеличение производства после завершения забастовки. Ожидается, что в четвертом квартале компания потратит около $4 млрд наличных, что в целом составит около $14 млрд расходов за год. Boeing предполагает, что расходы наличности будут продолжаться и в первой половине следующего года, когда возобновится работа ее заводов, включая линии сбора 737 Max.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование