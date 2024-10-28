Китай и Япония продлили соглашение по валютному свопу еще на 3 года

Народный банк Китая (НБК) и Банк Японии договорились продлить двустороннюю сделку по валютному свопу на сумму 200 млрд юаней (около $28,13 млрд), или 3,4 трлн японских иен.

Соглашение будет действовать в течение трех лет и может быть продлено по взаимному согласию, сообщил представитель китайского банка.

По сообщению НБК, сделка по валютному свопу поможет стабилизировать финансовые рынки обеих стран и поддержит развитие двусторонней экономической и финансовой деятельности.

В октябре 2018 года НБК подписал с главным финансовым регулятором Японии двустороннее соглашение о валютном свопе, позволяющее обеим сторонам обменивать в общей сложности 200 млрд юаней на 3,4 трлн иен и наоборот. Сделка была продлена в октябре 2021 года сроком на три года, пишет Синьхуа.