Последнее обновление: 22.10.2024 18:00

Россия задолжала Эстонии почти €1,5 млн за использование воздушного пространства

Россия не может платить Эстонии из-за санкций за использование воздушного пространства, поэтому российские авиакомпании задолжали авиадиспетчерской компании Lennuliiklusteeninduse AS около €1,4 миллиона.

Пресс-секретарь Lennuliiklusteeninduse AS Лотте-Трийн Наруск сообщила, что из €1,5 млн более трети – около €0,94 млн – составляет просроченная задолженность.

"Российской авиации запрещено летать в воздушном пространстве Европы, но они могут летать над нейтральными территориями. Зона нейтральных воздушных путей начинается в непосредственной близости от России в направлении Санкт-Петербурга, между Финляндией и Эстонией, и простирается до Калининграда", – сказала Наруск, которую цитируют медиа.

Хотя это нейтральное воздушное пространство, по словам Наруск, эта территория разделена между подразделениями управления воздушным движением стран в целях обеспечения безопасности полетов согласно международным соглашениям. Каждый раз, когда воздушное судно проходит через воздушное пространство, контролируемое Эстонией, она уплачивает за это сбор согласно установленному прейскуранту.

Проблемы с получением платежей усилились с начала войны против Украины, поскольку Евросоюз ввел санкции против многих российских компаний и частных лиц.

"Насколько нам известно, санкции введены и в отношении членов высших органов управления российских авиакомпаний, из-за этого банки распространяют санкции на уровень компаний. Поэтому банки отказываются обслуживать долги некоторых российских авиаперевозчиков – не принимают их платежи или замораживают эти средства на банковских счетах", – сказала Наруск.

По ее словам, страны Балтии обратили внимание на эту проблему на ежегодной координационной встрече Европейской организации по безопасности воздушного движения EUROCONTROL, сейчас ведется работа по ее решению на международном уровне.



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