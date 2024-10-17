Последнее обновление: 17.10.2024 18:03

Нидерланды выделят более €270 млн на закупку артснарядов для Украины

Нидерланды выделят €271 млн на приобретение артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил в соцсети премьер-министр страны Дик Схооф.

"Таким образом, мы помогаем Украине поддерживать запасы боеприпасов в 2025 году и помогаем европейской оборонной промышленности продолжать наращивать производство", - объяснил он.

Ранее на прошлой неделе министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о поставке в Украину первой партии обещанных истребителей F-16.

В сентябре Схооф объявил о выделении Украине пакета помощи в размере более €200 млн для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.



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