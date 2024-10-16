Последнее обновление: 16.10.2024 16:57

Украина откажется от расчета официального курса гривни к белорусскому рублю

Нацбанк Украины планирует отказаться от расчета официального курса гривни к российскому рублю, а также некоторых других валют: белорусского рубля, иранского риала и пр. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Сейчас в Украине два перечня валют для расчета официального курса – ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты).

Нацбанк собирается сформировать из них одну ежедневную корзину, в которую будут входить валюты первой группы классификатора и валюты страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной.

Это приведет к тому, что в корзине останутся только 44 валюты, среди которых не будет российского рубля.

Также из валютной корзины выбывают валюты Беларуси, Алжира, Бразилии, Армении, Доминиканской Республики, Ирака, Ирана, Марокко, Кыргызстана, Таджикистана, Туниса.

Перечень будет корректироваться один раз в три года или чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.



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