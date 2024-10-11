Китай выделяет более $70 млрд для поддержки фондового рынка

Центральный банк Китая начнет принимать заявки от финансовых учреждений на присоединение к вновь созданной схеме финансирования, которая стоит $70,62 млрд, чтобы помочь рынку капитала. Об этом сообщает Reuters.

В рамках программы свопов соответствующие компании, занимающиеся ценными бумагами, фондовые компании и страховщики могут использовать свои активы, включая облигации, фондовые ETF и доли индекса CSI 300, в качестве залога в обмен на высоколиквидные активы, такие как казначейские облигации и векселя центрального банка.

Это заявление было сделано после того, как китайские акции упали в среду после бурного подъема, поскольку предыдущий энтузиазм инвесторов относительно планов Пекина по возрождению экономики пошел на спад.

Первоначальный объем программы свопов составляет 500 миллиардов юаней и может быть расширен в будущем.

Создание этого инструмента "не означает, что центральный банк выходит на фондовый рынок, поскольку не происходит увеличения базовой денежной массы или расширения баланса НБК", - написал Сюй Чжун, чиновник органа регулирования межбанковского рынка Китая.

Позволяя финансовым учреждениям обмениваться акциями на казначейские обязательства, центральный банк может скоординировано влиять как на фондовый рынок, так и на рынок облигаций.