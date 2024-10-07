Coinbase ограничит доступ к некоторым стейблкоинам в ЕС

Пользователей Coinbase в Евросоюзе лишат доступа к стейблкоинам, которые не соответствуют законопроекту MiCA. Об этом сообщает The Block со ссылкой на заявление криптовалютной биржи.

«Учитывая наши обязательства по соблюдению требований, мы намерены ограничить предоставление услуг пользователям [ЕЭЗ] по стейблкоинам, которые не соответствуют требованиям MiCA, к 30 декабря 2024 года», - говорится в сообщении.

Законопроект обязывает эмитентов стейблкоинов получать лицензию от компетентного органа государства — члена ЕС, а также хранить как минимум 60% резервов на банковских счетах ЕС.

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT — Tether — еще не получил соответствующую лицензию, в отличие от ближайшего конкурента Circle, который вместе с Coinbase стоит за USDC.

В августе CEO Tether Паоло Ардоино назвал MiCA угрозой для стейблкоинов и банковской системы. Он отметил уязвимость таких финансовых организаций и привел в пример крах Silicon Valley Bank, который привел к депегу USDC.

Он также подчеркнул, что депозиты в ЕС застрахованы на сумму до $100 тыс. По мнению CEO Tether, этого недостаточно для крупных эмитентов.

Общая капитализация стейблкоинов составляет $173,6 млрд, согласно CoinGecko. Неоспоримым лидером остается USDT ($119,6 млрд), следом — USDC ($35,5 млрд) и DAI ($5,8 млрд).

Напомним, с 1 июля криптовалютная биржа Uphold прекратила поддержку USDT, DAI, FRAX, GUSD, USDP и TUSD для пользователей из ЕЭЗ для соответствия требованиям MiCA.

Ранее аналогичные предупреждения применительно к «нерегулируемым стейблкоинам» получили клиенты Binance и OKX. О намерении рассмотреть необходимость делистинга USDT в ЕС заявляли и в Kraken.