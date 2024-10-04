Последнее обновление: 04.10.2024 11:54

SWIFT анонсировала тестирование транзакций с цифровыми валютами

Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT в следующем году проведет тестирование реальных транзакций с токенизированными активами и цифровыми валютами. Об этом сообщает Reuters.

Банки и управленцы активами уже несколько лет исследуют возможности "токенизации" традиционных активов, таких как облигации. Они надеются, что с помощью цифровых единиц - обычно токенов на базе блокчейна, которые представляют долю базового актива - торговля станет быстрее, дешевле и эффективнее, в частности благодаря устранению посредников, вовлеченных во многих транзакциях.

Однако пока эти технологии не получили широкого признания на рынке.

Около 90% центральных банков мира также тестируют цифровые валюты центральных банков (CBDC) - цифровые версии фиатных денег, которые облегчают торговлю токенизированными активами. Монетарные органы пытаются освоить технологические новации, которые позволили возникнуть криптовалютам, таким как биткоин.

SWIFT, которая играет важную роль в глобальной банковской системе, уже проводит испытания как CBDC, так и токенизированных активов. В марте компания объявила о запуске новой платформы для подключения разрабатываемых CBDC к существующей финансовой системе.

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