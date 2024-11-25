Украина работает над собственными КАБами и над противодействием российским

Украина работает над созданием своих управляемых авиационных бомб и над противодействием российским. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Мы работаем над этим (созданием своих КАБов) тоже активно. Я думаю, что мы добьемся тоже такого успеха, и это презентуют", – заявил Баргилевич, которого цитируют украинские медиа.

Военный отметил, что использование россиянами авиабомб – "самый болезненный вопрос, который нам наносит вред", поскольку те относительно дешево производятся и сбрасываются с самолетов со значительного расстояния.

Баргилевич сообщил, что Украина работает над тем, чтобы найти действенную защиту против КАБов россиян – руководство ВСУ разрабатывает такие операции, и они будут осуществляться.

Начальник Генштаба также сообщил, что за 10 дней (до 19 ноября) на 10% снизилось количество использованных россиянами авиабомб.

Военный подтвердил, что россиянам достался самый большой запас КАБов – десятки тысяч единиц этого вооружения.