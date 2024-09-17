В Украине построят еще один завод по производству боеприпасов

Частная компания "Украинская бронетехника" построит новый завод в Украине по производству артиллерийских боеприпасов. Об этом в интервью Милитарному рассказал директор компании Владислав Бельбас.

"Мы планируем открыть в стране еще один завод, который позволит нам значительно увеличить объемы поставок", – сказал Бельбас.

Он отказался назвать тип боеприпасов, которые будут производиться на новом заводке. При этом Бельбас отметил, что не планируют производить 152 мм снаряды советского образца.

В настоящее время компания выпускает сотни тысяч снарядов в год, производя весь спектр минометных снарядов от 60 до 120 мм, а также 122-мм артиллерийские снаряды.

Руководитель компании отметил, что доля украинских компонентов в них значительно выросла за последний год, в частности, корпуса и взрыватели производятся в Украине. Фактически единственными импортными компонентами остаются порох и взрывчатка.

Кроме снарядов, Украинская бронетехника также производит 60 мм, 82 мм и 120 мм минометы, поставляемые Силам обороны.

По словам Бельбаса, мощности предприятия по производству минометов загружены на 100% до конца 2024 года. На следующий год производство уже законтрактовано на 50-70%. При этом он отметил, что проценты загруженности очень условны и не отражают реального потенциала производства.