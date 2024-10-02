Украина увеличит дальнобойность своих ракет

Украина намерена усилить дальнобойность своих ракет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, выступая на Форуме оборонных индустрий 2 октября.

По его словам, в России вскоре не будет ни одного безопасного места.

"Среди стратегических задач — это усиление дальнобойности украинского оружия, чтобы в европейской части России не было ни одного безопасного места, куда бы не могли прилететь обломки наших дронов и ракет", - сказал он.

С начала войны Украина нарастила производство собственного оружия. В 2023 году удалось увеличить производство в три раза, а за восемь месяцев 2024 года – еще в два раза.

Как отметил премьер, Украина поставила перед собой цель построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Он процитировал президента Владимира Зеленского: "Демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания".

Шмигаль также добавил, что на закупку вооружения и военной техники в 2025 году правительство заложило в проекте бюджета на 65% больше средств. Речь идет о росте почти на 300 млрд грн, или на $7 млрд.